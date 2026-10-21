NÖM AG
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Hoofdkantoor
2500 Baden bei Wien
Oostenrijk
Bedrijfsprofiel
Al meer dan 120 jaar staat de Niederösterreichische Molkerei NÖM met haar producten voor topkwaliteit en de beste smaak.
Met haar kennis van wat de consument wil, het gevoel voor voedseltrends, permanente investeringen in nieuwe technologieën en een zeer hoge kwaliteitsstandaard heeft de Neder-Oostenrijkse zuivelfabriek zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een succesvolle Europese onderneming die de nationale en internationale markt voortdurend verrast met productinnovaties.
NÖM was ook de eerste Europese zuivelfabriek die sinds 2009 uitsluitend GGO-vrije producten produceerde, en de eerste zuivelfabriek in Oostenrijk die dat sinds 2016 op klimaatneutrale wijze deed. Als ontwikkelaar van sterke merken en marktleider met vergaande voedingsexpertise is NÖM tot de dag van vandaag nog uiterst succesvol.
Zakelijke kansen
INNOVATIEVE ZUIVELPRODUCTEN UIT OOSTENRIJK
NÖM ontwikkelt producten op basis van klantenwensen, vereisten en productideeën. Het garanderen van een indrukwekkend innovatieniveau in combinatie met een hoge flexibiliteit en implementatiesnelheid hangt rechtstreeks samen met de technische infrastructuur van de zuivelfabriek in Neder-Oostenrijk. Dat leidt er toe dat men de beste ideeën kan omzeten met topkwaliteit en tegen concurrerende prijzen. NÖM kijkt uit naar aanvragen vanuit de B2B-sector en van internationale retailers.