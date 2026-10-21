Al meer dan 120 jaar staat de Niederösterreichische Molkerei NÖM met haar producten voor topkwaliteit en de beste smaak.

Met haar kennis van wat de consument wil, het gevoel voor voedseltrends, permanente investeringen in nieuwe technologieën en een zeer hoge kwaliteitsstandaard heeft de Neder-Oostenrijkse zuivelfabriek zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een succesvolle Europese onderneming die de nationale en internationale markt voortdurend verrast met productinnovaties.

NÖM was ook de eerste Europese zuivelfabriek die sinds 2009 uitsluitend GGO-vrije producten produceerde, en de eerste zuivelfabriek in Oostenrijk die dat sinds 2016 op klimaatneutrale wijze deed. Als ontwikkelaar van sterke merken en marktleider met vergaande voedingsexpertise is NÖM tot de dag van vandaag nog uiterst succesvol.

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