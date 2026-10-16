Obersteirische Molkerei eGen
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Hoofdkantoor
8720 Knittelfeld
Oostenrijk
Bedrijfsprofiel
Obersteirische Molkerei staat voor zuivelproducten van de hoogste kwaliteit, uitstekende kaasmakerij en competente realisatie van individuele klantprojecten. Nauwe samenwerking met de boeren, uiterste zorgvuldigheid en de prachtige Oostenrijkse bergweides vormen de basis voor uitstekende zuivelproducten.
De decennialang verworven kunst van het kaasmaken, ultramoderne technologie en ervaren medewerkers onderscheiden OM als erkende specialist voor natuurgerijpte kazen. Talrijke internationale onderscheidingen getuigen van de consistent hoogkwalitatieve kaasspecialiteiten.
Zakelijke kansen
Natuurgerijpte kaasspecialiteiten naar wens van de klant
Obersteirische Molkerei is bekend bij tal van voedingsdetailhandelketens en grote partners op de internationale markt om zijn hoogwaardige, natuurlijk gerijpte kaasspecialiteiten. Het doel is om bestaande markten uit te breiden en nieuwe markten aan te boren.
Het bedrijf is een competente partner bij de realisatie van productideeën van zijn klanten. OB zorgt voor alles, van productontwikkeling over productie en verpakking tot marketing en logistiek.