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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

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De Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) is de officiële exportkredietinstelling (ECA) van Oostenrijk en ondersteunt Oostenrijkse exporteurs en hun buitenlandse klanten.

Voor de aankoop van Oostenrijkse kapitaalgoederen biedt de OeKB langetermijnfinanciering met zeer aantrekkelijke rentetarieven. De ...

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Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Oostenrijk
+431531270
+431531275698
exportservices@oekb.at
http://www.oekb.at
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