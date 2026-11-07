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PEZ AG

Over
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PEZ Groep vervaardigt jaarlijks ongeveer 70 miljoen dispensers en 5 miljard snoepjes. Het bedrijf verkoopt haar snoepwaar in meer dan 80 landen.

Gezocht: partners

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Zo kunt u contact opnemen

Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

PEZ AG
Eduard Haas Straße 25
4050 Traun
Oostenrijk
+43732389990
+437323899988
office@pez.at
https://www.pez.at
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Over het bedrijf

Bedrijfsprofiel

PEZ-groep is een internationale onderneming. De belangrijkste markten van dit bedrijf zijn Europa, de VS, Australië en Japan. De PEZ-producten zijn in meer dan 80 landen verkrijgbaar. PEZ vervaardigt jaarlijks ongeveer 70 miljoen dispensers en 5 miljard snoepjes. Bij PEZ werken wereldwijd 700 mensen.

De afdeling Voedingssupplementen van de PEZ-groep is een toonaangevende loonproducent in Centraal- en Oost-Europa. Het bedrijf biedt partners een uitgebreid productaanbod en een snelle en flexibele R & D-service.

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Zakelijke kansen

Zakelijke kansen

Sana+-voedingssupplementen

PEZ biedt voedingssupplementen op basis van poeder; denk hierbij aan bruistabletten, filmtabletten, sticks en kauwtabletten. De distributie vindt plaats via de dochteronderneming Sanaplus, die geheel in handen is van PEZ.

PEZ is op zoek naar nieuwe importeurs/distributiepartners voor de bruis- en vitaminetabletten om de klantenkring uit te breiden.

Sanaplus Kft.

PEZ-Haas út 1
9241 Jánossomorja
Ungarn
+ 36 96 565 114
office@sanaplus.com
https://sanaplus.com/
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