PEZ AG
Zo kunt u contact opnemen
Hoofdkantoor
4050 Traun
Oostenrijk
Bedrijfsprofiel
PEZ-groep is een internationale onderneming. De belangrijkste markten van dit bedrijf zijn Europa, de VS, Australië en Japan. De PEZ-producten zijn in meer dan 80 landen verkrijgbaar. PEZ vervaardigt jaarlijks ongeveer 70 miljoen dispensers en 5 miljard snoepjes. Bij PEZ werken wereldwijd 700 mensen.
De afdeling Voedingssupplementen van de PEZ-groep is een toonaangevende loonproducent in Centraal- en Oost-Europa. Het bedrijf biedt partners een uitgebreid productaanbod en een snelle en flexibele R & D-service.
Zakelijke kansen
Sana+-voedingssupplementen
PEZ biedt voedingssupplementen op basis van poeder; denk hierbij aan bruistabletten, filmtabletten, sticks en kauwtabletten. De distributie vindt plaats via de dochteronderneming Sanaplus, die geheel in handen is van PEZ.
PEZ is op zoek naar nieuwe importeurs/distributiepartners voor de bruis- en vitaminetabletten om de klantenkring uit te breiden.
Sanaplus Kft.
9241 Jánossomorja
Ungarn