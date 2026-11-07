PEZ-groep is een internationale onderneming. De belangrijkste markten van dit bedrijf zijn Europa, de VS, Australië en Japan. De PEZ-producten zijn in meer dan 80 landen verkrijgbaar. PEZ vervaardigt jaarlijks ongeveer 70 miljoen dispensers en 5 miljard snoepjes. Bij PEZ werken wereldwijd 700 mensen.

De afdeling Voedingssupplementen van de PEZ-groep is een toonaangevende loonproducent in Centraal- en Oost-Europa. Het bedrijf biedt partners een uitgebreid productaanbod en een snelle en flexibele R & D-service.

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