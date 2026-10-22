Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
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Hoofdkantoor
1010 Wien
Oostenrijk
4021 Linz
Oostenrijk
Bedrijfsprofiel
Het Oostenrijkse familiebedrijf Plasser & Theurer is al meer dan 70 jaar een toonaangevende speler in de spoorbouw. Deze pionier op het gebied van spoorwegbouw heeft al 17.800 machines aan 110 landen geleverd.
Het machineprogramma omvat bijna alle werkprocessen die nodig zijn voor het onderhoud, de bouw en de ombouw van spoorbanen. Deze spoorbanen hebben een levenscyclus van van tientallen jaren. Daarom staat Plasser & Theurer samen met 22 partnerbedrijven in voor alles wat deze spoorweginfrastructuur aanbelangt.
Eenvoudige AI-enabled bediening, end-to-end oplossingen en klimaatvriendelijke aandrijvingen kenmerken het nieuwe aanbod.
Zakelijke kansen
Export van spoorbbouwmachines
Plasser & Theurer biedt machines en machinesystemen voor deze constructie- en onderhoudswerkzaamheden aan spoorbanen:
- stopwerk
- ballastverdeling en egaliseren
- stabiliseren en verdichten
- ballastreiniging
- herstel van formatie
- materiaal logistiek
- spoorvernieuwing en nieuwbouw
- ombouw van wissels en aanleg van nieuwe wissels
- mobiel spooronderhoud
- meetwerkzaamheden
- bovenleidingbouw
- spooronderhoud met bovenbouwmotorwagens
- speciale opdrachten