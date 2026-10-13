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S.T.K. Hubert Stritzinger GmbH

Over
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Stritzinger is een Oostenrijks familiebedrijf en biedt talrijke gespecialiseerde voedingswaren aan, zowel diepgevroren als vers.

Gezocht: klanten

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Zo kunt u contact opnemen

Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

S.T.K. Hubert Stritzinger GmbH
Edt am Stömerberg 2
4673 Gaspoltshofen
Oostenrijk
+43773566060
+43773566066
office@stritzinger.at
http://www.stritzinger.at
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Over het bedrijf

Bedrijfsprofiel

Stritzinger is een Oostenrijks familiebedrijf, opgericht in 1983, met een rijk assortiment aan specialiteiten - zowel diepgevroren als vers. Stritzinger is producent, importeur, exporteur en biedt ook diepvriesopslagruimte aan.

Stritzinger produceert hoogwaardige varkensschnitzels, varkensschnitzels van bovenbil, varkenscordon bleu, gevulde schnitzels, kippenschnitzels, kippenschnitzels van bovenbil, kalkoenschnitzels, kalkoencordon bleu en kalfsschnitzels. De kracht van het bedrijf ligt in de productie van schnitzels die qua smaak en uiterlijk overeenkomen met huisgemaakte schnitzels.

Het doel is de klant te overtuigen met een goede prijs-kwaliteitverhouding, kwaliteit en betrouwbaar werk.

foto van het product
© S.T.K. Hubert Stritzinger GmbH
foto van het product
© S.T.K. Hubert Stritzinger GmbH
Zakelijke kansen

Zakelijke kansen

Diepgevroren en verse voedingswaren, convenienceproducten

Of u nu klant, verwerker of eindconsument bent - met zijn veelzijdige productassortiment aan verse en diepvriesproducten kan Stritzinger alle klantengroepen gelijkelijk bedienen en ze met hun heerlijke producten bevredigen. Het uitgebreide portfolio omvat bevroren en verse voedingswaren zoals vlees, vis, gevogelte, fruit, groenten, ijs, pasta, enz.

foto van het product
© S.T.K. Hubert Stritzinger GmbH