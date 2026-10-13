© S.T.K. Hubert Stritzinger GmbH

Stritzinger is een Oostenrijks familiebedrijf, opgericht in 1983, met een rijk assortiment aan specialiteiten - zowel diepgevroren als vers. Stritzinger is producent, importeur, exporteur en biedt ook diepvriesopslagruimte aan.

Stritzinger produceert hoogwaardige varkensschnitzels, varkensschnitzels van bovenbil, varkenscordon bleu, gevulde schnitzels, kippenschnitzels, kippenschnitzels van bovenbil, kalkoenschnitzels, kalkoencordon bleu en kalfsschnitzels. De kracht van het bedrijf ligt in de productie van schnitzels die qua smaak en uiterlijk overeenkomen met huisgemaakte schnitzels.

Het doel is de klant te overtuigen met een goede prijs-kwaliteitverhouding, kwaliteit en betrouwbaar werk.

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