S.T.K. Hubert Stritzinger GmbH
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Hoofdkantoor
4673 Gaspoltshofen
Oostenrijk
Bedrijfsprofiel
Stritzinger is een Oostenrijks familiebedrijf, opgericht in 1983, met een rijk assortiment aan specialiteiten - zowel diepgevroren als vers. Stritzinger is producent, importeur, exporteur en biedt ook diepvriesopslagruimte aan.
Stritzinger produceert hoogwaardige varkensschnitzels, varkensschnitzels van bovenbil, varkenscordon bleu, gevulde schnitzels, kippenschnitzels, kippenschnitzels van bovenbil, kalkoenschnitzels, kalkoencordon bleu en kalfsschnitzels. De kracht van het bedrijf ligt in de productie van schnitzels die qua smaak en uiterlijk overeenkomen met huisgemaakte schnitzels.
Het doel is de klant te overtuigen met een goede prijs-kwaliteitverhouding, kwaliteit en betrouwbaar werk.
Zakelijke kansen
Diepgevroren en verse voedingswaren, convenienceproducten
Of u nu klant, verwerker of eindconsument bent - met zijn veelzijdige productassortiment aan verse en diepvriesproducten kan Stritzinger alle klantengroepen gelijkelijk bedienen en ze met hun heerlijke producten bevredigen. Het uitgebreide portfolio omvat bevroren en verse voedingswaren zoals vlees, vis, gevogelte, fruit, groenten, ijs, pasta, enz.