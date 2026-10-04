SANLAS Holding GmbH
Over
Sanlas Holding GmbH behoort tot de grootste dienstverleners in de gezondheidszorg in Oostenrijk. Het bedrijf heeft 12 medische faciliteiten en 2 hotels onder haar hoede.
Sanlas Holding GmbH behoort tot de grootste dienstverleners in de gezondheidszorg in Oostenrijk. Het bedrijf heeft 12 medische faciliteiten en 2 hotels onder haar hoede.
Sanlas Holding GmbH biedt internationale patiënten een volledig pakket aan voor, tijdens en na het verblijf (visumaanvraag, vertaaldiensten, enz.). ...
Zo kunt u contact opnemen
Zo kunt u contact opnemen
Hoofdkantoor
SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Oostenrijk
8010 Graz
Oostenrijk