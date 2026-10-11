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Schalk Mühle GmbH

Over
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Schalk Mühle produceert regionale en duurzame producten ter ondersteuning van een evenwichtige en gezonde voeding.

Gezocht: klanten

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Zo kunt u contact opnemen

Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

Schalk Mühle GmbH
Kalsdorf 18
8262 Ilz
Oostenrijk
+433385312
office@schalk-muehle.at
https://schalk-muehle.at
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Over het bedrijf

Bedrijfsprofiel

Al generaties lang legt het familiebedrijf de nadruk op versterking van regionale, duurzame productie en het behoud van traditionele productiemethoden. Persoonlijke relaties met regionale bioboeren zijn belangrijk, per handslag worden er zaken gedaan. De producten van deze boeren en ook eigen producten worden in de Schalk Mühle verwerkt tot hoogwaardige levensmiddelen.

De volgende certificeringen tonen aan dat het product daadwerkelijk is wat het zegt dat het is: IFS Food, Bio, Demeter, Bio Suisse, Naturland Fair, Vegan en vele andere.

Productafbeelding
© Schalk Mühle GmbH
Productafbeelding
© Schalk Mühle GmbH
Zakelijke kansen

Zakelijke kansen

Hoogwaardige biologische levensmiddelen uit Oostenrijk

direct van de producent

Schalk Mühle staat voor 100% transparantie en produceert de producten direct ter plaatse. Het aanbod is zeer divers en omvat zowel producten als diensten op het gebied van levensmiddelen:

- meer dan 70 verschillende producten
- eigen merk Schalk Mühle
- private label of white label
- bulk
- werkzaamheden in opdracht (bottelen, verpakken, persen, malen, voorwerken enz.)

personen
© Schalk Mühle GmbH