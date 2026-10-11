© Schalk Mühle GmbH

Al generaties lang legt het familiebedrijf de nadruk op versterking van regionale, duurzame productie en het behoud van traditionele productiemethoden. Persoonlijke relaties met regionale bioboeren zijn belangrijk, per handslag worden er zaken gedaan. De producten van deze boeren en ook eigen producten worden in de Schalk Mühle verwerkt tot hoogwaardige levensmiddelen.

De volgende certificeringen tonen aan dat het product daadwerkelijk is wat het zegt dat het is: IFS Food, Bio, Demeter, Bio Suisse, Naturland Fair, Vegan en vele andere.

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