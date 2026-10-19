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SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG

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SENNA is de enige producent van margarine in Oostenrijk en een van de toonaangevende Oostenrijkse producenten van vetten, sauzen en dressings. Bakkerijen en banketbakkerijen gebruiken de kwaliteitsproducten en bakcomponenten van SENNA voor de bereiding van hun producten. Tevreden klanten uit de horeca en ...

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Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG
Stockhammerngasse 19
1140 Wien
Oostenrijk
+43191042164
+43191042169
export@senna.at
http://www.senna.at
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