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TSC Food Products GmbH

Over
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TSC, The Chilled Snack Company, is een wereldwijd en op groei gericht bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en marketing van gekoelde snacks.

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Zo kunt u contact opnemen

Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

TSC Food Products GmbH
Bahnhofplatz 1
4600 Wels
Oostenrijk
+43724290150
+4372429015151
marketing@tsc.at
https://www.milksnack.com/
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Over het bedrijf

Bedrijfsprofiel

TSC, The Chilled Snack Company, is een wereldwijd en op groei gericht bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en marketing van gekoelde snacks. TSC is de marktleider in het segment van de gekoelde repen.

De kern van het portfolio bestaat uit melksnacks, zowel voor het huismerk als voor de merkbusiness. Met zijn innovatieve producten is TSC licentiehouder van topmerken als Milka of Oreo, en staat zelf in voor de ontwikkeling, marketing en distributie in Europa. TSC werkt intensief samen met de FMCG- en zuivelindustrie en met 's werelds grootste retail- en distributiebedrijven.

foto van het product
© TSC Food Products GmbH
foto van het product
© TSC Food Products GmbH
Zakelijke kansen

Zakelijke kansen

TSC - THE CHILLED SNACK COMPANY

Nummer 1 in gekoelde snacks

TSC richt zijn volledige knowhow op gekoelde snacks. Deze specialisatie garandeert de hoogst mogelijke efficiëntie en doelgroepgerichtheid op de volgende gebieden:

- Private labels voor de detailhandel: individuele productontwikkelingen afgestemd op de behoeften van de klant voor differentiatie en profilering.
- Innovaties voor FMCG & zuivelproducten: op maat gemaakte productconcepten en ontwikkeling in lijn met de merkidentiteit.
- TSC-merken en licentieproducten voor retailers & distributeurs

foto van het product
© TSC Food Products GmbH