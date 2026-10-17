TSC, The Chilled Snack Company, is een wereldwijd en op groei gericht bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en marketing van gekoelde snacks. TSC is de marktleider in het segment van de gekoelde repen.

De kern van het portfolio bestaat uit melksnacks, zowel voor het huismerk als voor de merkbusiness. Met zijn innovatieve producten is TSC licentiehouder van topmerken als Milka of Oreo, en staat zelf in voor de ontwikkeling, marketing en distributie in Europa. TSC werkt intensief samen met de FMCG- en zuivelindustrie en met 's werelds grootste retail- en distributiebedrijven.

© TSC Food Products GmbH