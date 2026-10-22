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Weingut Lagler GmbH

Over
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Wijngaard Lagler is een klein familiebedrijf in het kloppend hart van de Oostenrijkse wijnbouwregio WACHAU.

De wijngaarden zijn gelegen op de beste locaties rondom het dorp Spitz. In meer dan 4 generaties heeft de familie veel praktijkkennis verzameld die de basis vormt voor hun uitstekende wijnen.

De familie Lagler ...

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Zo kunt u contact opnemen

Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

Weingut Lagler GmbH
Am Hinterweg 17
3370 Spitz an der Donau
Oostenrijk
+4327132939
+43271329394
info@laglers.at
http://www.laglers.at/
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