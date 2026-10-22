Weingut Lagler GmbH
Over
Wijngaard Lagler is een klein familiebedrijf in het kloppend hart van de Oostenrijkse wijnbouwregio WACHAU.
Wijngaard Lagler is een klein familiebedrijf in het kloppend hart van de Oostenrijkse wijnbouwregio WACHAU.
De wijngaarden zijn gelegen op de beste locaties rondom het dorp Spitz. In meer dan 4 generaties heeft de familie veel praktijkkennis verzameld die de basis vormt voor hun uitstekende wijnen.
De familie Lagler ...
Zo kunt u contact opnemen
Zo kunt u contact opnemen
Hoofdkantoor
Weingut Lagler GmbH
Am Hinterweg 17
3370 Spitz an der Donau
Oostenrijk
3370 Spitz an der Donau
Oostenrijk