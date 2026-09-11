PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
حول
PÖTTINGER Entsorgungstechnik، شركة عائلية نمساوية تقليدية ومورد رائد للآلات التي تدخل في إعادة التدوير وإدارة النفايات، ومصنِّع لحاويات الضغط والضواغط اللولبية وأنظمة المطابقة والوزن وغيرها، تقدم لعملائها منتجات مستدامة ومصممة خصيصًا تساهم بشكل كبير في تقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
PÖTTINGER Entsorgungstechnik، شركة عائلية نمساوية تقليدية ومورد رائد للآلات التي تدخل في إعادة التدوير وإدارة النفايات، ومصنِّع لحاويات الضغط والضواغط اللولبية وأنظمة المطابقة والوزن وغيرها، تقدم لعملائها منتجات مستدامة ومصممة خصيصًا تساهم بشكل كبير في تقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
تجهزت شركة Pöttinger ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
النمسا
4715 Taufkirchen an der Trattnach
النمسا