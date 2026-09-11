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PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH

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PÖTTINGER Entsorgungstechnik es una empresa familiar austriaca de carácter tradicional y un proveedor líder de maquinaria para la industria del reciclaje y la eliminación de residuos. Como fabricante de contenedores de prensa, compactadores de tornillo, sistemas de pesaje de identificación, etc., la empresa ofrece a ...

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Cómo contactar

Cómo contactar

Sede

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Austria
+43724890018090
entsorgung@poettinger.at
http://www.poettinger-oneworld.at
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