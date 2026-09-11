PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Acerca de
PÖTTINGER Entsorgungstechnik es una empresa familiar austriaca de carácter tradicional y un proveedor líder de maquinaria para la industria del reciclaje y la eliminación de residuos. Como fabricante de contenedores de prensa, compactadores de tornillo, sistemas de pesaje de identificación, etc., la empresa ofrece a ...
Cómo contactar
Cómo contactar
Sede
PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Austria
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Austria