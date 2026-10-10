agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
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Siedziba główna
4540 Bad Hall
Austria
Profil firmy
AGRU Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. – eksperci w dziedzinie tworzyw sztucznych
Wysokiej jakości produkty z technicznych tworzyw sztucznych
Jako niezawodny i profesjonalny dostawca AGRU oferuje kompleksowy asortyment – od półproduktów po zaawansowane technologicznie elementy formowane wtryskowo. Firma została założona w 1948 roku przez Aloisa Grubera seniora w Górnej Austrii i obecnie należy do czołowych światowych dostawców kompleksowych rozwiązań w zakresie wysokiej jakości systemów rurowych, półproduktów, płyt ochronnych do betonu oraz geomembran z technicznych tworzyw sztucznych.
Dzięki specjalistycznej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w przetwórstwie technicznych tworzyw sztucznych oraz opracowywaniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, AGRU jest obecna w niemal wszystkich sektorach przemysłu.
Szanse biznesowe
Rozwiązania z technicznych tworzyw sztucznych – Made in Austria
AGRU Kunststofftechnik oferuje systemy rurowe, płyty ochronne do betonu, półprodukty oraz geomembrany wykonane z wysokiej jakości technicznych tworzyw sztucznych, takich jak PE, PP, PVDF, ECTFE, FEP i PFA.
Produkty AGRU znajdują zastosowanie w procesach przemysłowych oraz projektach infrastruktury komunalnej, przyczyniając się do ochrony ludzi i środowiska.
AGRU poszukuje zarówno partnerów handlowych i przedstawicieli, jak również nowych klientów końcowych.