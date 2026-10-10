AGRU Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. – eksperci w dziedzinie tworzyw sztucznych

Wysokiej jakości produkty z technicznych tworzyw sztucznych

Jako niezawodny i profesjonalny dostawca AGRU oferuje kompleksowy asortyment – od półproduktów po zaawansowane technologicznie elementy formowane wtryskowo. Firma została założona w 1948 roku przez Aloisa Grubera seniora w Górnej Austrii i obecnie należy do czołowych światowych dostawców kompleksowych rozwiązań w zakresie wysokiej jakości systemów rurowych, półproduktów, płyt ochronnych do betonu oraz geomembran z technicznych tworzyw sztucznych.

Dzięki specjalistycznej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w przetwórstwie technicznych tworzyw sztucznych oraz opracowywaniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, AGRU jest obecna w niemal wszystkich sektorach przemysłu.

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