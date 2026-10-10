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agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.

Krótka informacja o
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AGRU Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. – eksperci w dziedzinie tworzyw sztucznych
Wysokiej jakości produkty z technicznych tworzyw sztucznych

Firma poszukuje: Klientów

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Jak nawiązać kontakt

Siedziba główna

agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
Ing.-Pesendorfer-Straße 31
4540 Bad Hall
Austria
+4372587900
+4372587902850
office@agru.at
https://www.agru.at
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O firmie

Profil firmy

AGRU Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. – eksperci w dziedzinie tworzyw sztucznych
Wysokiej jakości produkty z technicznych tworzyw sztucznych

Jako niezawodny i profesjonalny dostawca AGRU oferuje kompleksowy asortyment – od półproduktów po zaawansowane technologicznie elementy formowane wtryskowo. Firma została założona w 1948 roku przez Aloisa Grubera seniora w Górnej Austrii i obecnie należy do czołowych światowych dostawców kompleksowych rozwiązań w zakresie wysokiej jakości systemów rurowych, półproduktów, płyt ochronnych do betonu oraz geomembran z technicznych tworzyw sztucznych.

Dzięki specjalistycznej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w przetwórstwie technicznych tworzyw sztucznych oraz opracowywaniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, AGRU jest obecna w niemal wszystkich sektorach przemysłu.

© agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
© agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
Szanse biznesowe

Szanse biznesowe

Rozwiązania z technicznych tworzyw sztucznych – Made in Austria

AGRU Kunststofftechnik oferuje systemy rurowe, płyty ochronne do betonu, półprodukty oraz geomembrany wykonane z wysokiej jakości technicznych tworzyw sztucznych, takich jak PE, PP, PVDF, ECTFE, FEP i PFA.
Produkty AGRU znajdują zastosowanie w procesach przemysłowych oraz projektach infrastruktury komunalnej, przyczyniając się do ochrony ludzi i środowiska.

AGRU poszukuje zarówno partnerów handlowych i przedstawicieli, jak również nowych klientów końcowych.

© agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.