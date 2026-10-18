COR Energy World GmbH
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3071 Böheimkirchen
Austria
Profil firmy
COR Energy to przedsiębiorstwo działające w sektorze Biomass-to-Energy.
Poprzez czyste i bezresztkowe spalanie pelletu COR Energy World GmbH wytwarza 2,2 kW energii elektrycznej oraz 10 kW energii cieplnej. System produkuje zrównoważoną i zieloną energię w miesiącach, w których inne odnawialne źródła energii nie wytwarzają jej w wystarczającej ilości.
Nasz system jest zdecentralizowany, zdolny do pracy w trybie black start rozruch bez dostępu do sieci) oraz umożliwia pełną autonomię względem sieci energetycznej.
Szanse biznesowe
Zdecentralizowana, ekologiczna mini-elektrociepłownia
System typu plug-and-play na potrzeby odbudowy.
System COR Energy World GmbH umożliwia produkcję ciepła (10 kW) oraz energii elektrycznej (2,2 kW) poprzez spalanie pelletu.
Nasz system może być dostarczony i uruchomiony jako rozwiązanie samodzielne w budynku lub w formie kontenera. Kontener zawiera nasz innowacyjny piec na pellet, magazyn energii, bufor ciepła, falownik, zbiornik na pellet oraz pompę ciepła do pokrycia szczytowego zapotrzebowania.
Nasz system jest zdolny do samodzielnego rozruchu i pracy niezależnie od sieci.
Poszukujemy partnerów w zakresie dystrybucji, instalacji oraz serwisu, którzy chcieliby zaangażować się w proces odbudowy.