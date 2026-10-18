Zdecentralizowana, ekologiczna mini-elektrociepłownia

System typu plug-and-play na potrzeby odbudowy.

System COR Energy World GmbH umożliwia produkcję ciepła (10 kW) oraz energii elektrycznej (2,2 kW) poprzez spalanie pelletu.

Nasz system może być dostarczony i uruchomiony jako rozwiązanie samodzielne w budynku lub w formie kontenera. Kontener zawiera nasz innowacyjny piec na pellet, magazyn energii, bufor ciepła, falownik, zbiornik na pellet oraz pompę ciepła do pokrycia szczytowego zapotrzebowania.

Nasz system jest zdolny do samodzielnego rozruchu i pracy niezależnie od sieci.

Poszukujemy partnerów w zakresie dystrybucji, instalacji oraz serwisu, którzy chcieliby zaangażować się w proces odbudowy.