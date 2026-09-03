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DrainBot GmbH
Krótka informacja o
DrainBot - pierwszy na świecie zautomatyzowany system do konserwacji odpływów tunelowych
Branża
Infrastruktura transportowa / Budownictwo podziemne
Jak nawiązać kontakt
Jak nawiązać kontakt
Siedziba główna
DrainBot GmbH
Riesstraße 19c
8063 Eggersdorf bei Graz
Austria
office@drainbot.com
https://www.drainbot.com
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Szukane hasło
Energie odnawialne
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Przemysł energetyczny
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Architektura
Infrastruktura transportowa / Budownictwo podziemne
Budownictwo naziemne / Materiały budowlane
Technologie miejskie
Wydajność energetyczna / Budownictwo zrównoważone
Przemysły kreatywne
Architektura
Meble / Wyposażenie wnętrz
Wydawnictwa / Media / Reklama
Muzyka / Film / Rozrywka
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Sztuka / Kultura
Wzornictwo
Energie / zrównoważony rozwój / bogactwa naturalne
Energie odnawialne
Technologie ochrony środowiska
Rolnictwo
Leśnictwo / Przemysl drzewny
Przemysł energetyczny
Górnictwo
Wydajność energetyczna / Budownictwo zrównoważone
Żywność / handel detaliczny / dobra konsumpcyjne
Silver Generation
Wina / Piwa / Alkohole wysokoprocentowe
Żywność ekologiczna
Artykuły spożywcze / Napoje bezalkoholowe
Sport / Czas wolny
Przemysł / maszyny / materiały
Elektryka / Elektronika / Mechatronika
Budowa urządzeń / Smart Factory
Chemia / Tworzywa sztuczne
Papier / Opakowania
Nowe materiały / Kompozyty
Metale / Obróbka metali
Mobilność
Przemysł samochodowy
Przemysł morski
Kolej/Infrastruktura kolejowa
Lotnictwo i kosmonautyka / Bezpieczeństwo
Logistyka
Eksport usług
Banki/Ubezpieczenia
Inżynieria
Edukacja
Know how w turystyce & infrastruktura
Doradztwo
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Software & IT
Lotnictwo i kosmonautyka / Bezpieczeństwo
Technologie miejskie
Nowe materiały / Kompozyty
Zdrowie
Silver Generation
Nauki przyrodnicze & farmacja
System oraz placówki opieki zdrowotnej
Technika medyczna & wyposażenie laboratorów