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H+H SYSTEM GmbH

Krótka informacja o
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H+H SYSTEM to systemy segregacji i przechowywania leków, akcesoriów laboratoryjnych oraz innych drobnych akcesoriów medycznych. Jednym z oferowanych rozwiązań są elastyczne przegrody w szufladach, które mogą być swobodnie i szybko przesuwane oraz dopasowane do wolnej przestrzeni.

H+H dostarcza gotowe do montażu ...

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Jak nawiązać kontakt

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H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Austria
+436137217930
+4361372179314
sales@hhsystem.com
https://www.hhsystem.com
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