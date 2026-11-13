H+H SYSTEM GmbH
Krótka informacja o
H+H SYSTEM to systemy segregacji i przechowywania leków, akcesoriów laboratoryjnych oraz innych drobnych akcesoriów medycznych. Jednym z oferowanych rozwiązań są elastyczne przegrody w szufladach, które mogą być swobodnie i szybko przesuwane oraz dopasowane do wolnej przestrzeni.
H+H SYSTEM to systemy segregacji i przechowywania leków, akcesoriów laboratoryjnych oraz innych drobnych akcesoriów medycznych. Jednym z oferowanych rozwiązań są elastyczne przegrody w szufladach, które mogą być swobodnie i szybko przesuwane oraz dopasowane do wolnej przestrzeni.
H+H dostarcza gotowe do montażu ...
Jak nawiązać kontakt
Jak nawiązać kontakt
Siedziba główna
H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Austria
5350 Strobl
Austria