Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.

ADVANTAGE AUSTRIA – DLA PAŃSTWA NA CAŁYM ŚWIECIE

ADVANTAGE AUSTRIA to sieć niemal 100 biur w ponad 70 państwach, oferujących firmom i ich partnerom handlowym szeroki zakres usług. Blisko 800 pracowników na całym świecie wspiera Państwa w znalezieniu właściwych dostawców i partnerów biznesowych w Austrii. Co roku organizujemy około 800 wydarzeń, ułatwiających nawiązywanie kontaktów handlowych. Dalsze działania ADVANTAGE AUSTRIA to pomoc w kontakcie z firmami austriackimi, szukającymi importerów, dystrybutorów i przedstawicieli handlowych oraz udzielanie wyczerpujących informacji na temat lokalizacji biznesowej i wejścia na rynek austriacki.



ADVANTAGE AUSTRIA działa na rzecz zwiększenia międzynarodowych możliwości biznesowych poprzez promowanie produktów i usług austriackich firm na całym świecie, wspierając firmy i organizacje z siedzibą poza Austrią w budowaniu silnych relacji z austriackimi przedsiębiorstwami oraz wspierając wymianę najlepszych światowych i austriackich talentów i innowacji.



O STRONIE INTERNETOWEJ

www.advantageaustria.org to oficjalny portal gospodarki austriackiej za granicą. Prezentuje on firmy austriackie, których celem jest nawiązanie i rozszerzenie międzynarodowych stosunków handlowych. Skontaktuj się z lokalnym biurem ADVANTAGE AUSTRIA lub zapoznaj z ofertami biznesowymi ze wszystkich branż.