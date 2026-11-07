M-U-T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.
Krótka informacja o
M-U-T Stockerau, to zakład produkcyjny prowadzący własną działalność rozwojową, projektową, konstrukcyjną, wytwórczą, dostawczą i montażową. Firma zajmuje się również uruchamianiem maszyn i urządzeń dla sektorów: pojazdów komunalnych, kanalizacji, uzdatniania wody, transportu wewnętrznego i ochrony środowiska.
M-U-T Stockerau, to zakład produkcyjny prowadzący własną działalność rozwojową, projektową, konstrukcyjną, wytwórczą, dostawczą i montażową. Firma zajmuje się również uruchamianiem maszyn i urządzeń dla sektorów: pojazdów komunalnych, kanalizacji, uzdatniania wody, transportu wewnętrznego i ochrony środowiska.
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Jak nawiązać kontakt
Jak nawiązać kontakt
Siedziba główna
M-U-T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen Gesellschaft m.b.H.
Schießstattgasse 49
2000 Stockerau
Austria
2000 Stockerau
Austria