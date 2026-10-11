Miralis GmbH
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4407 Dietach
Austria
Profil firmy
Miralis GmbH jest częścią Trivest AG – rodzinnej grupy przedsiębiorstw z Austrii. Firma wyznacza nowe standardy w zakresie zrównoważonej termoizolacji budynków. Mineralna piana izolacyjna Miralis stanowi ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla syntetycznych materiałów izolacyjnych. Wyróżnia się całkowitą odpornością na ogień oraz wysoką skutecznością izolacyjną, a także niskim śladem węglowym i stuprocentową możliwością recyklingu.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji przemysłowej Miralis GmbH jest specjalistą w zakresie termoizolacji prefabrykatów betonowych, cegieł oraz pustaków z betonu lekkiego.
Szanse biznesowe
Razem na rzecz odbudowy Ukrainy
Zrównoważone budownictwo dzięki innowacji i partnerstwu.
Firma dostarcza zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych, stosowanych w prefabrykacji betonowej oraz w produkcji cegieł i pustaków. Rozwiązanie to wyróżnia się znakomitymi właściwościami izolacyjnymi, a jednocześnie znacząco przyczynia się do redukcji emisji CO₂. Materiał idealnie wpisuje się w koncepcje ekologicznego i odpowiedzialnego budownictwa.
Miralis GmbH stawia na innowacyjne podejście, świadome gospodarowanie zasobami oraz odpowiedzialność za środowisko. Razem tworzymy przyszłość budownictwa.