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Miralis GmbH

Krótka informacja o
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Miralis GmbH wyznacza nowe standardy w dziedzinie zrównoważonej termoizolacji budynków.

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Jak nawiązać kontakt

Jak nawiązać kontakt

Siedziba główna

Miralis GmbH
Weba-Straße 15
4407 Dietach
Austria
+437252 25 225
office@miralis.eco
https://www.miralis.eco
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O firmie

Profil firmy

Miralis GmbH jest częścią Trivest AG – rodzinnej grupy przedsiębiorstw z Austrii. Firma wyznacza nowe standardy w zakresie zrównoważonej termoizolacji budynków. Mineralna piana izolacyjna Miralis stanowi ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla syntetycznych materiałów izolacyjnych. Wyróżnia się całkowitą odpornością na ogień oraz wysoką skutecznością izolacyjną, a także niskim śladem węglowym i stuprocentową możliwością recyklingu.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji przemysłowej Miralis GmbH jest specjalistą w zakresie termoizolacji prefabrykatów betonowych, cegieł oraz pustaków z betonu lekkiego.

Zdjęcie produktu
© Miralis GmbH
Zdjęcie produktu
© Miralis GmbH
Szanse biznesowe

Szanse biznesowe

Razem na rzecz odbudowy Ukrainy

Zrównoważone budownictwo dzięki innowacji i partnerstwu.

Firma dostarcza zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych, stosowanych w prefabrykacji betonowej oraz w produkcji cegieł i pustaków. Rozwiązanie to wyróżnia się znakomitymi właściwościami izolacyjnymi, a jednocześnie znacząco przyczynia się do redukcji emisji CO₂. Materiał idealnie wpisuje się w koncepcje ekologicznego i odpowiedzialnego budownictwa.
Miralis GmbH stawia na innowacyjne podejście, świadome gospodarowanie zasobami oraz odpowiedzialność za środowisko. Razem tworzymy przyszłość budownictwa.

Przedstawiciel ds. sprzedaży:

Roland Aistleitner, Manager Sales & Business Development
+43 664 8881 - 5011
Roland.Aistleitner@miralis.eco
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Zdjęcie produktu
© Miralis GmbH