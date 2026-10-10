Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Krótka informacja o
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) jest oficjalną agencją kredytów eksportowych Austrii (ECA) i wspiera austriackich eksporterów oraz ich zagranicznych klientów.
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) jest oficjalną agencją kredytów eksportowych Austrii (ECA) i wspiera austriackich eksporterów oraz ich zagranicznych klientów.
OeKB oferuje długoterminowe finansowanie z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem w celu zakupu austriackich dóbr inwestycyjnych. W ten ...
Jak nawiązać kontakt
Jak nawiązać kontakt
Siedziba główna
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Austria
1010 Wien
Austria