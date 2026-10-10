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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

Krótka informacja o
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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) jest oficjalną agencją kredytów eksportowych Austrii (ECA) i wspiera austriackich eksporterów oraz ich zagranicznych klientów.

OeKB oferuje długoterminowe finansowanie z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem w celu zakupu austriackich dóbr inwestycyjnych. W ten ...

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Jak nawiązać kontakt

Jak nawiązać kontakt

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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Austria
+431531270
+431531275698
exportservices@oekb.at
http://www.oekb.at
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