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SANLAS Holding GmbH

Krótka informacja o
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Sanlas Holding GmbH jest jednym z najważniejszych dostawcow usług medycznych w Austrii i prowadzi 12 placówek medycznych i 2 hotele.

Sanlas Holding GmbH oferuje pacjentom międzynarodowym pełną opiekę przed, w czasie i po pobycie (wniosek wizowy, tłumaczenia itp.)

Zakres usług obejmuje rehabilitację neurologiczną, ...

Branża

Jak nawiązać kontakt

Jak nawiązać kontakt

Siedziba główna

SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Austria
+43313322749110
+43313322749108
office@sanlas.at
http://sanlas.at
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