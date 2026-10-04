SANLAS Holding GmbH
Krótka informacja o
Sanlas Holding GmbH jest jednym z najważniejszych dostawcow usług medycznych w Austrii i prowadzi 12 placówek medycznych i 2 hotele.
Sanlas Holding GmbH jest jednym z najważniejszych dostawcow usług medycznych w Austrii i prowadzi 12 placówek medycznych i 2 hotele.
Sanlas Holding GmbH oferuje pacjentom międzynarodowym pełną opiekę przed, w czasie i po pobycie (wniosek wizowy, tłumaczenia itp.)
Zakres usług obejmuje rehabilitację neurologiczną, ...
Jak nawiązać kontakt
Jak nawiązać kontakt
Siedziba główna
SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Austria
8010 Graz
Austria