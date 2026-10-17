Snowsports GmbH – Snowsports Academy to innowacyjna austriacka firma, specjalizująca się w kształceniu oraz doskonaleniu zawodowym instruktorów narciarstwa i snowboardu, realizacji międzynarodowych projektów związanych ze sportami zimowymi, a także w profesjonalnym doradztwie w zakresie turystyki sportów zimowych.

Obszary działalności:

• szkolenia i kursy na austriackich instruktorów narciarstwa i snowboardu prowadzone w języku niemieckim i angielskim

• doradztwo oraz tworzenie projektów wspierających sporty zimowe

• alternatywne koncepcje rozwoju sportów zimowych w przestrzeni miejskiej

• szkolenia organizowane w Austrii oraz w międzynarodowych lokalizacjach partnerów

Jako partner kompetencyjny z 50-letnim doświadczeniem w branży sportów zimowych, priorytetem w naszej współpracy z partnerami projektowymi są jakość i pasja.

Martin Dolezal CEO, Johann Reisenberger COO © Snowsports Academy