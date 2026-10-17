"Snowsports GmbH"
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1210 Wien
Austria
Profil firmy
Snowsports GmbH – Snowsports Academy to innowacyjna austriacka firma, specjalizująca się w kształceniu oraz doskonaleniu zawodowym instruktorów narciarstwa i snowboardu, realizacji międzynarodowych projektów związanych ze sportami zimowymi, a także w profesjonalnym doradztwie w zakresie turystyki sportów zimowych.
Obszary działalności:
• szkolenia i kursy na austriackich instruktorów narciarstwa i snowboardu prowadzone w języku niemieckim i angielskim
• doradztwo oraz tworzenie projektów wspierających sporty zimowe
• alternatywne koncepcje rozwoju sportów zimowych w przestrzeni miejskiej
• szkolenia organizowane w Austrii oraz w międzynarodowych lokalizacjach partnerów
Jako partner kompetencyjny z 50-letnim doświadczeniem w branży sportów zimowych, priorytetem w naszej współpracy z partnerami projektowymi są jakość i pasja.
Szanse biznesowe
Projekty z zakresu sportów zimowych i turystyki
Klienci i partnerzy korzystają z bogatego międzynarodowego doświadczenia zespołu zarządzającego oraz pracowników Snowsports Academy w zakresie tworzenia i rozwoju różnych obszarów branży sportów zimowych.
B2B:
• kursy szkoleniowe na austriackich instruktorów narciarstwa realizowane w Austrii lub w międzynarodowych lokalizacjach partnerów projektowych
• kursy szkoleniowe na austriackich instruktorów snowboardu realizowane w Austrii lub w międzynarodowych lokalizacjach partnerów projektowych
• koncepcje zarządzania działalnością oraz koncepcje marketingowe
• rozwój turystyki w obszarze sportów zimowych
B2C:
• uczestnicy kursów szkoleniowych oraz szkoleń dla instruktorów narciarstwa i snowboardu