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Head Sport GmbH

Sobre
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A HEAD é líder mundial no fornecimento de equipamentos e vestuário desportivo de alta qualidade e desempenho para atletas de todos os níveis. A empresa tem cinco áreas de negócio.

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Como entrar em contato

Como entrar em contato

Sede

Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
Áustria
+4355746080
+435574608130
service@shop.head.com
http://www.head.com
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Sobre a empresa

Perfil da empresa

Desde 1950, a HEAD é símbolo de design inovador, excelência técnica e paixão pelo esporte. A HEAD comercializa um portfólio internacional de marcas:
• HEAD (produtos para esportes de inverno, raquetes e natação)
• PENN (bolas de tênis e raquetebol)
• TYROLIA (fixações para esqui)
• MARES/SSI/rEvo (equipamentos e treinamento para mergulho)
• LiveAboard (viagens de mergulho)
• ZOGGS (acessórios para natação)
• INDIGO (equipamentos para esqui e snowboard)
• AQUALUNG (produtos para mergulho e snorkeling)

Imagem do produto
© Head Sport GmbH
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© Head Sport GmbH
Oportunidades de negócios

Oportunidades de negócios

HEAD ESQUIS / CALÇADOS / FIXAÇÕES – DESEMPENHO DE ALTO NÍVEL PARA LOCAÇÃO E VENDA

A rede de distribuição profissional da HEAD garante um atendimento seguro e eficiente dos produtos HEAD, oferecendo aos revendedores e locadoras o mais alto nível de serviço e suporte.

A HEAD é referência em soluções bem concebidas para locação de esquis e produtos de alta qualidade para venda. Muitas das maiores locadoras de esquis do mundo confiam na HEAD e se beneficiam da experiência e do conhecimento que a HEAD adquiriu ao longo de anos de colaboração com parceiros internacionais de locação.

Imagem de ícone
© Head Sport GmbH