Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.

ADVANTAGE AUSTRIA - NO MUNDO INTEIRO PARA VOCÊ

ADVANTAGE AUSTRIA, com seus cerca de 100 escritórios em mais de 70 países, oferece uma ampla gama de serviços de inteligência e desenvolvimento de negócios a empresas austríacas e seus parceiros internacionais. Cerca de 800 funcionários estão a sua disposição para apoiá-lo(a) na busca de fornecedores e parceiros comerciais austríacos. Todos os anos, organizamos cerca de 800 eventos de negócios e de networking. Outros serviços da ADVANTAGE AUSTRIA vão desde o contato com empresas austríacas à procura de importadores, distribuidores e representantes comerciais, até o fornecimento de informações detalhadas sobre a Áustria como local de negócios e assistência para entrar no mercado austríaco.



A ADVANTAGE AUSTRIA trabalha para gerar mais oportunidades de negócios internacionais promovendo os produtos e serviços das empresas austríacas ao redor do mundo, ajudando empresas e organizações fora da Áustria a construir fortes relacionamentos com empresas austríacas e fomentando o intercâmbio das melhores mentes e inovações do mundo e da Áustria.



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www.advantageaustria.org é o portal oficial da economia austríaca em todo o mundo. Aqui se apresentam as empresas austríacas que têm como objetivo estabelecer ou expandir suas relações comerciais internacionais. Entre em contato com nossa equipe local da ADVANTAGE AUSTRIA ou descubra ofertas de todos os setores em nosso portal.