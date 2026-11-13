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Hexagon | NEXTSENSE

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A NEXTSENSE, líder mundial em tecnologia, desenvolveu o sistema patenteado CALIPRI. A medição de perfis sem contato e a inspeção de superfícies com ajuste automatizado de inclinação e rotação excluem completamente interferências dos usuários.

Os sistemas de medição e testes estacionários e portáteis são usados para ...

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