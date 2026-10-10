português
Seitennavigation
Inhalt

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

Sobre
logotipo

A Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB), a agência de crédito à exportação (ECA) oficial da Áustria, apoia os exportadores austríacos e seus clientes internacionais.

A OeKB oferece financiamentos de longo prazo para aquisição de bens de capital austríacos, com juros extremamente atraentes. O ...

Setor

Como entrar em contato

Como entrar em contato

Sede

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Áustria
+431531270
+431531275698
exportservices@oekb.at
http://www.oekb.at
vCard