Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
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Sede
1010 Wien
Áustria
4021 Linz
Áustria
Perfil da empresa
A empresa familiar austríaca Plasser & Theurer tem estabelecido padrões na construção de trilhos há mais de 70 anos. A pioneira na construção de ferrovias já forneceu 17.800 máquinas em 110 países.
O programa de máquinas inclui quase todos os processos de trabalho necessários para a manutenção, construção e conversão de trilhos ferroviários. Juntamente com 22 empresas parceiras, a organização de serviços globais garante que os produtos tenham um ciclo de vida que abrange décadas. Operações simples graças à IA, soluções de ponta a ponta e acionamentos que respeitam o meio ambiente marcam as novas propostas.
Oportunidades de negócios
Exportação de máquinas para construção ferroviária
A Plasser & Theurer oferece máquinas e sistemas de máquinas para as seguintes demandas de construção e manutenção de vias férreas:
• Preenchimento
• Distribuição de brita e nivelamento
• Estabilização e vedação
• Limpeza da fundação
• Melhoria da terraplanagem
• Logística de material
• Reconstrução e construção de via férrea
• Construção e reconstrução do AMV
• Soldagem móvel nos trilhos
• Medições
• Construção de catenárias
• Manutenção das vias férreas com veículo de trilhos
• Demandas específicas