PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Sobre
A PÖTTINGER Entsorgungstechnik é uma empresa familiar tradicional da Áustria e fornecedora líder de máquinas para o setor de materiais aproveitáveis e descarte de resíduos. Como fabricante de contêineres de compactação, compactadores de parafuso, sistemas de identificação e pesagem, entre outros, a empresa oferece a ...
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Sede
PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Áustria
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