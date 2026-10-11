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PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH

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A PÖTTINGER Entsorgungstechnik é uma empresa familiar tradicional da Áustria e fornecedora líder de máquinas para o setor de materiais aproveitáveis e descarte de resíduos. Como fabricante de contêineres de compactação, compactadores de parafuso, sistemas de identificação e pesagem, entre outros, a empresa oferece a ...

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PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Áustria
+43724890018090
entsorgung@poettinger.at
http://www.poettinger-oneworld.at
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