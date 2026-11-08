© Redbloc | Redblocsystems GmbH

A Redblocsystems oferece um sistema de peças pré-fabricadas altamente rentável que compensa em curtíssimo prazo. Os elementos de alvenaria de alta qualidade podem ser fabricados, de forma eficiente e econômica, de tijolos, blocos sílico-calcários, concreto poroso, blocos de concreto e outros materiais minerais sólidos.

Vantagens:

- tecnologia comprovada de peças pré-fabricadas

- produção „just-in-time“

- alta qualidade e precisão

- cortes exatos (tetos inclinados, janelas etc.)

- prazos de construção curtos

- custos calculáveis

- viabilidade para todos os tipos de prédios

A Redblocsystems une as vantagens extraordinárias da construção maciça quanto à qualidade da habitação, sustentabilidade, bem como ao isolamento térmico e acústico, à maior eficiência dos processos de construção com pré-fabricados.

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