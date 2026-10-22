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Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH

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Com atuação mundial, a Seal Maker é uma fabricante de semimanufaturados, tornos CNC e vedações de alta qualidade, que encontram aplicação em todas as áreas industriais. Os sistemas completos CNC são oferecidos com um software especial, e se destinam ao processamento rápido e econômico dos semimanufaturados, ...

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Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
Viktor-Kaplan-Allee 7
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