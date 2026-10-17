"Snowsports GmbH"
Como entrar em contato
Sede
1210 Wien
Áustria
Perfil da empresa
A Snowsports GmbH – Snowsports Academy é especializada na formação e aperfeiçoamento de instrutores de esqui e snowboard, no desenvolvimento de projetos de esportes na neve e na consultoria em turismo de esportes de inverno.
Os nossos pontos fortes:
• Formação de instrutores de esqui e snowboard austríacos em alemão e inglês
• Consultoria e desenvolvimento de projetos para a promoção dos esportes na neve
• Projetos para o desenvolvimento de esportes de inverno em áreas urbanas
• Formação na Áustria ou na sede de um parceiro internacional
Como parceiro eficiente, que conta com 50 anos de experiência no setor dos esportes de inverno, a qualidade e a paixão na cooperação com os nossos parceiros de projeto são para nós uma prioridade.
Oportunidades de negócios
Projetos de esportes de inverno no turismo
Os clientes e parceiros se beneficiam da ampla experiência internacional da equipe de gestão e dos colaboradores da Snowsports Academy na criação e no desenvolvimento das diversas áreas do negócio de esportes de inverno.
B2B:
• Cursos de formação de instrutores de esqui na Áustria ou na unidade internacional do parceiro do projeto
• Cursos de formação de instrutores de snowboard na Áustria ou na unidade internacional do parceiro do projeto
• Conceitos de gestão operacional e conceitos de marketing
• Desenvolvimento do turismo em esportes de inverno
B2C:
Participantes em cursos de formação e treinamento para instrutores de esqui e snowboard