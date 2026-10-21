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Syncraft GmbH

Sobre
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Como empresa austríaca de alta tecnologia com sede no Tirol, a SYNCRAFT, há mais de 10 anos e no mundo todo, executa e monta usinas que geram eletricidade, calor e carbono renovável a partir de resíduos madeireiros.

Usina de resíduos madeireiros benéfica ao clima
As usinas são benéficas ao clima, quando se usa ...

Setor

Como entrar em contato

Como entrar em contato

Sede

Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Áustria
+43524262510
+43524262646
office@syncraft.at
http://www.syncraft.at
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