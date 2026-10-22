Tiroler Rohre GmbH
Como entrar em contato
Sede
6060 Hall in Tirol
Áustria
Perfil da empresa
A Tiroler Rohre GmbH (TRM) desenvolve, produz e comercializa sistemas de tubos e estacas de alta qualidade, fabricados em ferro fundido dúctil, para o transporte de água e obras especiais de fundação.
Os produtos são de alto desempenho, duráveis e resistentes. Eles se destacam principalmente por suas vantagens ecológicas e econômicas. Graças às propriedades do ferro fundido dúctil e à expertise nas áreas de aplicação dos produtos, a Tiroler Rohre GmbH consegue superar até mesmo os desafios mais extremos.
Os campos de aplicação dos sistemas de tubulação dúcteis são diversos:
• Abastecimento de água potável
• Esgoto
• Tubulações para turbinas
• Sistemas de neve artificial
• Tubulações de água para combate a incêndios
• Métodos de instalação sem valas
Oportunidades de negócios
Sistemas de tubulação de água e tubos de alta qualidade em ferro fundido dúctil
A Tiroler Rohre GmbH, empresa tradicional localizada no coração dos Alpes, está buscando novos contatos comerciais e planeja expandir seus negócios nas seguintes áreas:
• Abastecimento de água potável e esgoto
• Técnicas de instalação sem valas
• Neve artificial
• Pequenas usinas hidrelétricas
• Sistemas de combate a incêndios
• Mineração
Objetivos:
- Captar novos clientes em geral