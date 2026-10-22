A Tiroler Rohre GmbH (TRM) desenvolve, produz e comercializa sistemas de tubos e estacas de alta qualidade, fabricados em ferro fundido dúctil, para o transporte de água e obras especiais de fundação.

Os produtos são de alto desempenho, duráveis e resistentes. Eles se destacam principalmente por suas vantagens ecológicas e econômicas. Graças às propriedades do ferro fundido dúctil e à expertise nas áreas de aplicação dos produtos, a Tiroler Rohre GmbH consegue superar até mesmo os desafios mais extremos.

Os campos de aplicação dos sistemas de tubulação dúcteis são diversos:

• Abastecimento de água potável

• Esgoto

• Tubulações para turbinas

• Sistemas de neve artificial

• Tubulações de água para combate a incêndios

• Métodos de instalação sem valas