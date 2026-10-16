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Langgartner Johann

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How to get in touch

Headquarters

Langgartner Johann
Hafenberg 1
5143 Feldkirchen bei Mattighofen
Austria
+436643205820
+4377482478
langgartner@inovation-support.eu
http://www.inovation-support.eu
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