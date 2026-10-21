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Admonter Holzindustrie AG

Informații despre
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ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG este o companie internațională cu aproximativ 280 de angajați și o cifră de afaceri anuală de 69 milioane € (2021) fiind un producător de produse din lemn natural de înaltă calitate cu producție exclusiv la locația din Admont.

Pur și simplu atemporal - produsele Admonter sunt o alegere ...

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Cum să luați legătura

Sediul central

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Austria
+43361333500
+4336133350117
info@admonter.at
http://www.admonter.com
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