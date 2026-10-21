Admonter Holzindustrie AG
Informații despre
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG este o companie internațională cu aproximativ 280 de angajați și o cifră de afaceri anuală de 69 milioane € (2021) fiind un producător de produse din lemn natural de înaltă calitate cu producție exclusiv la locația din Admont.
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG este o companie internațională cu aproximativ 280 de angajați și o cifră de afaceri anuală de 69 milioane € (2021) fiind un producător de produse din lemn natural de înaltă calitate cu producție exclusiv la locația din Admont.
Pur și simplu atemporal - produsele Admonter sunt o alegere ...
Cum să luați legătura
Cum să luați legătura
Sediul central
Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Austria
8911 Admont
Austria