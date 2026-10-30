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Binderholz GmbH

Informații despre
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Compania de gatere Binderholz este un furnizor complet de produse din lemn masiv și de soluții inovatoare de construcții.
Gama de produse din lemn masiv se extinde de la cherestea, cherestea profilată, panouri din lemn masiv lipite monostrat și multistrat, cherestea laminată lipită și până la binderholz CLT BBS. ...

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Cum să luați legătura

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