Doka GmbH
Informații despre
Doka se numără printre companiile mondiale de top care dezvoltă, produc și comercializează tehnica cofrajelor pentru toate domeniile de construcții.
Doka se numără printre companiile mondiale de top care dezvoltă, produc și comercializează tehnica cofrajelor pentru toate domeniile de construcții.
Cu peste 160 de locații pentru comercializare și logistică situate în peste 70 de țări Doka dispune de o rețea de comercializare puternică și garantează astfel punerea ...
Cum să luați legătura
Cum să luați legătura
Sucursale în această țară
Doka Romania Tehnica Cofrajelor Srl
Sos. de Centura 34
077180 Tunari
România
077180 Tunari
România
Sediul central
Doka GmbH
Josef-Umdasch-Platz 1
3300 Amstetten
Austria
3300 Amstetten
Austria