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Doka GmbH

Informații despre
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Doka se numără printre companiile mondiale de top care dezvoltă, produc și comercializează tehnica cofrajelor pentru toate domeniile de construcții.

Cu peste 160 de locații pentru comercializare și logistică situate în peste 70 de țări Doka dispune de o rețea de comercializare puternică și garantează astfel punerea ...

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Cum să luați legătura

Sucursale în această țară

Doka Romania Tehnica Cofrajelor Srl
Sos. de Centura 34
077180 Tunari
România
+40212064950
+40212064999
romania@doka.com
http://www.doka-romania.ro
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Sediul central

Doka GmbH
Josef-Umdasch-Platz 1
3300 Amstetten
Austria
+4374726050
+43747264430
info@doka.com
http://www.doka.com
https://www.xing.com/companies/doka
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