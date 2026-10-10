E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Informații despre
Hawle, o companie de familie fondată în 1948, este un lider global în fabricarea armăturilor grele. Grupul Hawle Austria produce fitinguri de calitate durabile pentru apa potabilă și sistemele de canalizare, în conformitate cu normele și standardele europene și internaționale.
Hawle, o companie de familie fondată în 1948, este un lider global în fabricarea armăturilor grele. Grupul Hawle Austria produce fitinguri de calitate durabile pentru apa potabilă și sistemele de canalizare, în conformitate cu normele și standardele europene și internaționale.
Garanția unică de 10 ani a calității în ...
Cum să luați legătura
Cum să luați legătura
Sediul central
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Austria
4840 Vöcklabruck
Austria