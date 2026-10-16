EVA Handels GmbH
Informații despre
Grupul EVA constă din șapte firme membre și dispune de o recoltă în medie de 90.000 tone pe an. Datorită condițiilor climatice excelente, celor mai moderne instalații de depozitare și sortare și unui know-how de cel mai bun tip se produc mere de calitate superioară. Exporturile se efectuează către UE, Europa de Est, ...
Cum să luați legătura
Cum să luați legătura
Sediul central
EVA Handels GmbH
Wollsdorf 154
8181 St. Ruprecht an der Raab
Austria
8181 St. Ruprecht an der Raab
Austria