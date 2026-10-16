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EVA Handels GmbH

Informații despre
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Grupul EVA constă din șapte firme membre și dispune de o recoltă în medie de 90.000 tone pe an. Datorită condițiilor climatice excelente, celor mai moderne instalații de depozitare și sortare și unui know-how de cel mai bun tip se produc mere de calitate superioară. Exporturile se efectuează către UE, Europa de Est, ...

Domeniul industriei

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Cum să luați legătura

Sediul central

EVA Handels GmbH
Wollsdorf 154
8181 St. Ruprecht an der Raab
Austria
+43317823273000
office@eva-apples.com
http://www.eva-apples.com
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