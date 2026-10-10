Frauscher Sensortechnik GmbH
Informații despre
Frauscher Sensortechnik oferă clienților din sectorul feroviar un portofoliu larg de componente de cale, a căror calitate s-a impus de nenumărate ori la nivel global, componente electronice disponibile în orice moment, soluții software inovatoare și servicii personalizate pentru ciclul de viață.
Cum să luați legătura
Cum să luați legătura
Sediul central
Frauscher Sensortechnik GmbH
Gewerbestraße 1
4774 St.Marienkirchen/Schärding
Austria
4774 St.Marienkirchen/Schärding
Austria