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Frauscher Sensortechnik GmbH

Informații despre
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Frauscher Sensortechnik oferă clienților din sectorul feroviar un portofoliu larg de componente de cale, a căror calitate s-a impus de nenumărate ori la nivel global, componente electronice disponibile în orice moment, soluții software inovatoare și servicii personalizate pentru ciclul de viață.

Domeniul industriei

Cum să luați legătura

Cum să luați legătura

Sediul central

Frauscher Sensortechnik GmbH
Gewerbestraße 1
4774 St.Marienkirchen/Schärding
Austria
+43771129200
+437711292025
office@frauscher.com
http://www.frauscher.com
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