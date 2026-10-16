Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft m.b.H.
Informații despre
Grupul isoplus este reprezentat prin 15 companii individuale de producție și comerciale pe tot cuprinsul Europei de peste 40 de ani. Cu unități de producție în Kuweit și Kazahstan compania deține capacități puternice pentru derularea de proiecte în Orientul apropiat și în spațiul economic euroasiatic. Din 1989 isoplus ...
Cum să luați legătura
Cum să luați legătura
Sediul central
Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft m.b.H.
Furthoferstraße 1a
3192 Hohenberg
Austria
3192 Hohenberg
Austria