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Kraus & Naimer Produktion GmbH

Informații despre
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De mulți ani Kraus & Naimer asigură forța motrice în domeniul electrotehnicii și al tehnologiei pentru aparatele de comutație. Gradul ridicat de integrare verticală, construcția ușoară a produselor, mulți ani de know-how, certificări la nivel mondial și soluții flexibile datorită sistemelor de tip modular unice ...

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Cum să luați legătura

Sediul central

Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
Austria
+431404 06
salesknw@krausnaimer.com
http://www.krausnaimer.com
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