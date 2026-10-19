Kraus & Naimer Produktion GmbH
Informații despre
De mulți ani Kraus & Naimer asigură forța motrice în domeniul electrotehnicii și al tehnologiei pentru aparatele de comutație. Gradul ridicat de integrare verticală, construcția ușoară a produselor, mulți ani de know-how, certificări la nivel mondial și soluții flexibile datorită sistemelor de tip modular unice ...
Cum să luați legătura
Cum să luați legătura
Sediul central
Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
Austria
1180 Wien
Austria