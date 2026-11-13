Hexagon | NEXTSENSE
Informații despre
Ca lider mondial în tehnologii, NEXTSENSE a dezvoltat principiul brevetat CALIPRI. Măsurarea profilului fără contact și inspecția suprafeței cu corecție automată a înclinării și rotației exclud în totalitate influențele utilizatorilor.
Ca lider mondial în tehnologii, NEXTSENSE a dezvoltat principiul brevetat CALIPRI. Măsurarea profilului fără contact și inspecția suprafeței cu corecție automată a înclinării și rotației exclud în totalitate influențele utilizatorilor.
Sistemele mobile și staționare de măsurare și testare sunt utilizate pentru ...
Cum să luați legătura
Cum să luați legătura
Sediul central
Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Austria
8053 Graz
Austria