română
Seitennavigation
Inhalt

Hexagon | NEXTSENSE

Informații despre
logo

Ca lider mondial în tehnologii, NEXTSENSE a dezvoltat principiul brevetat CALIPRI. Măsurarea profilului fără contact și inspecția suprafeței cu corecție automată a înclinării și rotației exclud în totalitate influențele utilizatorilor.

Sistemele mobile și staționare de măsurare și testare sunt utilizate pentru ...

Domeniul industriei

Cum să luați legătura

Cum să luați legătura

Sediul central

Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Austria
+433162324000
+43316232400599
office.nextsense.mi@hexagon.com
http://www.calipri.net
vCard