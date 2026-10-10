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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

Informații despre
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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) este agenția oficială de credit de export (ECA) a Austriei și sprijină exportatorii austrieci și clienții străini ai acestora.

OeKB oferă finanțare pe termen lung, cu rate de dobândă foarte atractive pentru achiziționarea de bunuri de capital din Austria. ...

Domeniul industriei

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Cum să luați legătura

Sediul central

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Austria
+431531270
+431531275698
exportservices@oekb.at
http://www.oekb.at
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