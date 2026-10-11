PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Informații despre
PÖTTINGER Disposal Technology este o companie tradițională austriacă de familie și un furnizor de frunte de mașini pentru industria reciclării materialelor valoroase și a eliminării deșeurilor. Ca producător de containere de presă, compresoare cu șurub, sisteme de cântărire Ident etc., compania oferă clienților săi ...
Cum să luați legătura
Cum să luați legătura
Sediul central
PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Austria
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Austria