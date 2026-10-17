"Snowsports GmbH"
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Sediul central
1210 Wien
Austria
Profilul companiei
Snowsports GmbH – Snowsports Academy este o companie austriacă inovatoare, care s-a specializat în formarea și dezvoltarea profesională a instructorilor de schi și snowboard, dezvoltarea de proiecte internaționale de sporturi de iarnă cât și în consultanță profesională în turismul sportiv de iarnă.
Domeniile cheie:
• formarea instructorilor austrieci de schi și snowboard în limba germană și engleză
• consultanță și dezvoltare de proiecte pentru promovarea sporturilor de iarnă
• concepte alternative pentru dezvoltarea sporturilor de iarnă în zonele urbane
• cursuri de formare în Austria sau la locația internațională a partenerului de proiect
În calitate de partener cu 50 de ani de experiență în industria sporturilor de iarnă, calitatea și pasiunea sunt prioritățile noastre principale în colaborările noastre cu partenerii de proiect.
Oportunități de afaceri
Proiecte de sporturi de iarnă în turism
Clienți și parteneri beneficiază de vasta experiență internațională a echipei de management și a personalului Snowsports Academy în construirea și dezvoltarea diverselor sectoare ale afacerilor cu sporturi de iarnă.
B2B:
• cursuri de formare pentru instructori de schi în Austria sau la locația internațională a partenerului de proiect
• cursuri de formare pentru instructori de snowboard în Austria sau la locația internațională a partenerului de proiect
• concepte de management și marketing pentru afaceri
• dezvoltarea turismului în sporturile de iarnă
B2C:
Participanți la cursuri de formare și training pentru instructori de schi și snowboard