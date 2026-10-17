Snowsports GmbH – Snowsports Academy este o companie austriacă inovatoare, care s-a specializat în formarea și dezvoltarea profesională a instructorilor de schi și snowboard, dezvoltarea de proiecte internaționale de sporturi de iarnă cât și în consultanță profesională în turismul sportiv de iarnă.

Domeniile cheie:

• formarea instructorilor austrieci de schi și snowboard în limba germană și engleză

• consultanță și dezvoltare de proiecte pentru promovarea sporturilor de iarnă

• concepte alternative pentru dezvoltarea sporturilor de iarnă în zonele urbane

• cursuri de formare în Austria sau la locația internațională a partenerului de proiect

În calitate de partener cu 50 de ani de experiență în industria sporturilor de iarnă, calitatea și pasiunea sunt prioritățile noastre principale în colaborările noastre cu partenerii de proiect.

Martin Dolezal CEO, Johann Reisenberger COO © Snowsports Academy