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STRABAG AG

Informații despre
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STRABAG Wassertechnik construiește în principal stații de tratare a apelor uzate și stații de tratare a apei potabile, instalații simple de tratare a deșeurilor solide, fiind activă inclusiv în construcția și închiderea depozitelor de deșeuri asociate aflate în ECE/ESE, precum și în țări selectate din afara Europei.

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Cum să luați legătura

2 Sucursale în această țară

Sediul central