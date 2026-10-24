STRABAG AG
Informații despre
STRABAG Wassertechnik construiește în principal stații de tratare a apelor uzate și stații de tratare a apei potabile, instalații simple de tratare a deșeurilor solide, fiind activă inclusiv în construcția și închiderea depozitelor de deșeuri asociate aflate în ECE/ESE, precum și în țări selectate din afara Europei.
Domeniul industriei
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Cum să luați legătura
2 Sucursale în această țară
STRABAG SRL
Calea 13 Septembrie 90
050726 Bucuresti
România
050726 Bucuresti
România
Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL
Calea 13 Septembrie nr. 90 GRAND OFFICES
050726 Bucuresti
România
050726 Bucuresti
România
Sediul central
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Austria
1220 Wien
Austria
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
Austria
9800 Spittal an der Drau
Austria
STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
Austria
3382 Loosdorf
Austria
STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
Austria
4614 Marchtrenk
Austria