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VTU Engineering GmbH

Informații despre
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VTU este o companie intrnațională cu profil tehnologic specializată în procese industriale.

Activitatea principală constă din proiectarea de instalații de proces, pornind de la optimizarea instalațiilor și ajungând până la proiectarea generală a marilor investiții, în special din domeniul farmaceutic, al ...

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Cum să luați legătura

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