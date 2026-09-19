română
Seitennavigation
Inhalt

Werner & Weber GmbH

Informații despre
logo

Firma Werner & Weber se ocupă de peste 30 de ani cu dezvoltarea și producția de produse inovatoare pentru colectarea deșeurilor cât și cu proiectarea și comercializarea de instalații pentru eliminarea deșeurilor. Programul nostru cuprinde prese de deșeuri mobile și staționare pentru compactarea în containere, stații ...

Domeniul industriei

Cum să luați legătura

Cum să luați legătura

Sediul central

Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Austria
+4315449240
+4315449220
infoline@werner-weber.com
http://www.werner-weber.com
vCard