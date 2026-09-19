Werner & Weber GmbH
Informații despre
Firma Werner & Weber se ocupă de peste 30 de ani cu dezvoltarea și producția de produse inovatoare pentru colectarea deșeurilor cât și cu proiectarea și comercializarea de instalații pentru eliminarea deșeurilor. Programul nostru cuprinde prese de deșeuri mobile și staționare pentru compactarea în containere, stații ...
Cum să luați legătura
Cum să luați legătura
Sediul central
Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Austria
2474 Gattendorf
Austria